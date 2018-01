Maior centro de inspeção abre no Tatuapé

Foi inaugurado sábado, no Tatuapé, zona leste, o maior Centro de Inspeção Veicular da capital paulista. O local tem capacidade para realizar 4.608 inspeções por dia e 115.200 por mês. O projeto aumentará a capacidade total de inspeções mensais para 752.400. Com a nova unidade, serão 27 centros distribuídos em 16 endereços. O centro do Tatuapé fica na Rua Ulisses Cruz, 655, e funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h.