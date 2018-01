Maior avião do mundo chega a São Paulo nesta segunda

CAMPINAS E GUARULHOS - A maior aeronave do mundo, Antonov An-225 Mriya, chegou ao Estado de São Paulo nesta segunda-feira, 14. O modelo, único no mundo, desembarcou de manhã no Aeroportos de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, e seguirá para o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde deve pousar por volta das 22h30.

O gigante será carregado com um transformador de 155 toneladas que vai tirar uma cidade chilena inteira da escuridão. Segundo o Aeroporto de Guarulhos, está será a maior carga já transportada na história da aviação brasileira e a segunda no mundo. Leia reportagem completa publicada pelo Estado neste domingo.

