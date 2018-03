Magistrado suspende 'Cidade Limpa' do Rio O decreto que proibiu publicidade em prédios do Rio, em maio, foi suspenso ontem por decisão da 15.ª Câmara Cível. Para o relator do processo, desembargador Celso Ferreira Filho, o prefeito Eduardo Paes foi além do que competia a ele ao restringir a propaganda em outdoors e na empena (lateral dos edifícios). "O prefeito burlou a lei e invadiu, sem cerimônia, a competência da Câmara." O projeto do prefeito, batizado de "Rio Limpo", tinha o objetivo de "valorizar e preservar o patrimônio". A prefeitura diz que vai recorrer.