Magistrado se diz perseguido por colega de tribunal Aos 72 anos, aposentado desde 2010, o desembargador Pedro Gagliardi rechaçou com veemência a acusação. "Não adulterei nenhuma tira de acórdão. Vou entrar com habeas corpus para trancar essa ação, que é um absurdo." Ele se diz alvo de perseguição do desembargador José Damião Cogan. "Ele quer infernizar minha vida."