'Mágico de Oz' inspira artesãos e designers Tendência

RUA DA CONSOLAÇÃO, 3.387, JARDINS;

TEL.: (11) 97392-6814

Na carona da estreia de O Mágico de Oz, da Disney nos cinemas, abre hoje nos Jardins uma pop up store repleta de produtos baseados nos personagens do filme. É um novo ponto de venda temporário da Orientavida, ONG criada em 1999 para abrir frentes de trabalho e dar capacitação a centenas de artesãos.

Tem desde objetos para a mesa - caso de pratos e moringas de porcelana- até roupas. Apesar do tema, as peças foram projetadas em parceria com vários estilistas e designers nacionais. A We Design Studio, por exemplo, desenhou as moringas, a Two Denin fez o projeto de uma jaqueta jeans floral e a estilista Cecília Prado um blusão estampado de zíper. Há outros parceiros conhecidos do público como Pedro Lourenço. Depois de projetadas, as roupas foram fabricadas com a ajuda dos artesãos.

Alice. Essa não é a primeira parceria da ONG com a Disney. A primeira foi na época do lançamento do filme Alice no País das Maravilhas, em 2010, e no ano seguinte com os Muppets.

Como se trata de uma loja temporária, a pop up na região dos Jardins funciona apenas até 16 de abril. Mas a coleção batizada de Oz, assim como as anteriores da Disney, Muppets e Alice no País das Maravilhas, também será vendida pelo site da ONG.