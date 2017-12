Magazine Luiza diz que já recuperou parte da mercadoria roubada

SÃO PAULO - A Magazine Luiza informou nesta segunda-feira, 4, que recuperou parte substancial da mercadoria roubada em assalto ao centro de distribuição localizado na cidade de Louveira, no interior do Estado de São Paulo, no sábado, 2.

Em comunicado ao mercado, a empresa diz que a mercadoria será inspecionada e recontada ao longo desta segunda-feira.

"Estamos colaborando ativamente com as autoridades policiais fornecendo todas as informações necessárias para a investigação deste crime e recuperação do saldo de mercadorias roubadas", diz a Magazine Luiza.

Conforme a empresa, as atividades do Centro de Distribuição de Louveira foram retomadas no mesmo dia e diversas ações foram realizadas de maneira a assegurar o pleno suprimento de todos os canais de vendas atendidos pelo referido centro de distribuição.

A empresa conta que, no assalto, conduzido por um grupo numeroso e organizado de criminosos, foram roubados predominantemente smartphones, tablets e notebooks, mas não houve vítimas.