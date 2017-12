Maestro viu obras e fez concerto para o papa

Na década de 1950, o mineiro Sílvio Baccarelli conheceu a Catedral da Sé recém-inaugurada, mas ainda em obras. Em 2007, regeu ali a Sinfônica Heliópolis para o papa Bento XVI. "Ainda me emociono ao lembrar", diz o maestro, de 79 anos, que deu ao papa a partitura da obra que compôs. Baccarelli comanda desde 1996 o projeto em Heliópolis, na zona sul da cidade, que atende cerca de 2 mil jovens. Nestes quase 14 anos, a sinfônica fez outras apresentações no templo. "Sempre são meditações sobre passagens bíblicas, como a linda As Sete Palavras de Cristo na Cruz, de Charles Gounod."

Apesar do amor pela Sé, o maestro, que é especialista em música sacra, está meio afastado da catedral. "Eu frequento mais a São José do Ipiranga, que é meu cantinho escondido."