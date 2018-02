Mães saem e 3 crianças morrem em incêndio Três crianças com idades entre 1 e 4 anos morreram em um incêndio dentro de casa no final da noite de anteontem em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O fogo foi provocado possivelmente por uma vela. As crianças, de mães diferentes, estavam sozinhas. As mães foram localizadas e disseram que haviam saído com amigas. O caso será investigado pela polícia como abandono de incapazes.