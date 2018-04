Mãe vai buscar filho na cracolândia e se vicia

SÃO PAULO - Vera Lúcia, de 45 anos, chegou à cracolândia há dois. Ela diz que tinha na época um objetivo claro na cabeça: resgatar dali o filho adolescente que havia se tornado viciado em crack e voltar para casa, em Bragança Paulista, cidade no interior paulista, a 89 quilômetros da capital. Antes de completar a missão, no entanto, conta que acabou também sendo pega pelo vício.

A mulher vive na área com os filhos Leonardo, de 19 anos, e o adolescente, hoje com 16, que motivou a primeira viagem. E diz ter criado vínculos com outros moradores da região.

Em Bragança Paulista, ela vivia em uma casa alugada e trabalhava como auxiliar de enfermagem. Ao cair no vício, virou catadora de materiais recicláveis e passou a levar tudo que tem consigo. Nesta sexta, carregava uma bolsa e uma sacola com alguns pertences.

Revista. Por dia, Vera Lúcia fuma em média dez pedras. Dependendo da qualidade, a unidade da droga pode custar de R$ 1 a R$ 10. Durante a ação da PM de ontem, o filho mais velho dela passou por revista.