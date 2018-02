Mãe tenta asfixiar bebê dizendo que ele era um 'robô' em São Paulo

SÃO PAULO - Policiais militares prenderam na noite de segunda-feira uma mulher que tentou asfixiar a próprio filha dizendo que ela era um "robô". A tentativa de homicídio aconteceu no bairro de Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. A mulher, que aparentava distúrbio psíquico, foi autuada em flagrante no 50.º Distrito Policial.

Segundo a avó da criança, ela teria deixado a neta sentada no colchão, perto do sofá, onde a filha também estava sentada. Após uma ausência de cinco minutos, a avó retornou e encontrou a menina desacordada. A filha também já não estava mais no local.

Integrantes de uma viatura da PM foram abordados pela avó de 64 anos, que segurava a criança desfalecida no colo e pedia socorro. Os policiais levaram a avó e a neta, de um ano de idade, ao Hospital Santa Marcelina, onde os médicos reanimaram a vítima, que continua em observação.

'Um robô'. Os policiais voltaram ao local do crime e encontraram a mãe da criança, de 27 anos, caminhando, aparentemente sem rumo. A suspeita falou que tinha obstruído a respiração da menina porque ela era "um robô e precisava ser morta". Conduzida ao plantão do 50º DP, M. foi autuada em flagrante por homicídio qualificado.