Mãe que tramou morte da filha é condenada O Tribunal do Júri de Planaltina condenou anteontem Gessy da Silva, de 48 anos, a 31 anos de prisão por planejar a morte da filha, de 12, para ficar com o namorado dela. O julgamento durou quase sete horas. A jovem foi morta a tiros por um homem, que teria sido contratado pela mãe, em 2005. Durante o julgamento, Gessy chorou e negou participação no crime.