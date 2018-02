Mãe que envenenou mamadeira responderá por tentativa de homicídio

SOROCABA - A mulher acusada de colocar veneno de carrapato na mamadeira da própria filha, em Sorocaba, no interior de São Paulo, vai responder por tentativa de homicídio doloso. No inquérito encaminhado nesta quinta-feira, 1, ao Fórum local, a delegada Ana Luisa Salomone, da Delegacia de Defesa da Mulher, concluiu que Thais Helena Ferreira, de 29 anos, tentou matar a filha de três meses ao colocar o pesticida na mamadeira. De acordo com a delegada, a versão de que a mulher confundiu o frasco do veneno com outro de remédio não se sustenta, por se tratarem de recipientes muito diferentes.

A delegada não aceitou a tese da defesa de que a acusada estaria sofrendo de depressão pós-parto, pois no inquérito ficou demonstrado que ela levava uma vida social normal. O inquérito será examinado pela promotoria criminal do Ministério Público que irá decidir se confirma a denúncia de tentativa de homicídio. Nesse caso, caberá ainda ao juiz determinar se a acusada será levada a julgamento pelo tribunal do júri.

O crime aconteceu no dia 21 de fevereiro, quando o pai da criança percebeu um cheiro estranho na mamadeira preparada pela mãe. O bebê foi levado ao hospital, sobreviveu e está sob os cuidados de avós.