Mãe que abandonou bebê em lixo de hospital presta depoimento

SÃO PAULO - A mulher que deu à luz dentro do banheiro do Hospital Paulo Sacramento, em Jundiaí, no interior de São Paulo, e abandonou o filho em uma lixeira, recebeu alta médica na manhã desta quinta-feira, 28.

Em seguida, ela foi levada para prestar depoimento na Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde o caso foi registrado. Às 13 horas, ela ainda estava sendo ouvida. A polícia quer saber porque a jovem de 20 anos abandonou o recém-nascido no lixo. Ela pode ser indiciada por abandono de incapaz.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na terça-feira, 26, a mulher chegou ao hospital com dores abdominais e durante o atendimento médico pediu para ir ao banheiro. Em seguida, ela deixou a unidade. Menos de uma hora depois, uma faxineira encontrou um bebê no lixo do banheiro. Ela localizou a criança após ver pingos de sangue no chão e ouvir um barulho parecido com um "miado". O recém-nascido está internado na UTI neonatal do hospital.

A mãe foi localizada pela polícia depois que a unidade forneceu a lista de atendimentos feita no local. A mulher, encontrada na casa dela, estava passando mal e foi encaminhada para a unidade hospitalar.