Mãe procura filho levado pela enxurrada O Corpo de Bombeiros continuou ontem as buscas pelo menino de 5 anos que foi levado pelo córrego que atravessa o Jardim Santo Antônio, em Campinas. O caso aconteceu no domingo, quando a mãe, a cozinheira Maria Queiroz, voltava para a casa com o filho no colo debaixo de chuva. A água subiu e a mãe perdeu o apoio no chão e não conseguiu segurar o menino. "Meu coração está despedaçado", disse ela, que tem entrado no córrego para procurar pelo filho.