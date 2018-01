Mãe poderá indicar pai do filho na certidão A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nessa quarta-feira, 16, projeto de lei que permite à mãe fazer sozinha o registro de nascimento de seu filho, indicando quem é o pai. A proposta altera a Lei dos Registros Públicos, de 1973, e iguala do ponto de vista legal pais e mães quanto à obrigação de realizar o registro do recém-nascido. A matéria, aprovada em caráter terminativo, seguirá para sanção presidencial caso não haja recurso de senadores para levar o texto ao plenário da Casa.