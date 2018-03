Mãe não sai de área de risco e fica sem filhos

As crianças foram afastadas da mãe, que se recusava a sair de uma área de risco e teria problemas psicológicos, na quarta-feira passada, e levadas a um primeiro abrigo. Mas a Defesa Civil diagnosticou que nesse local também haveria perigo de deslizamento de terra e as crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar. Foram levadas, então, a um abrigo da ONG Aldeias Infantis. Os dois pais, um de cada dois irmãos, não têm como ficar com as crianças. A Justiça avalia se a avó materna pode recebê-los.

O Conselho Tutelar pede aos vizinhos ou parentes que estejam com crianças sem os pais regularizem a situação na Justiça. "Já verificamos que nos abrigos há crianças desacompanhadas", diz a promotora Simone Gomes de Souza.