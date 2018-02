Mãe não queria que filho saísse. Ele não voltou

Não que o rapaz fosse irresponsável. Desde os 12 anos, ele ajudava o pai no trabalho como pintor. "Mas queria que ele esperasse até os 18 anos", diz a mãe.

Na noite do dia 12 de agosto, o rapaz garantiu que só ficaria no portão de casa, na zona leste. Mas acabou indo para a balada com amigos. "Meu filho foi morto por um policial à paisana, que depois disse que ele estava com uma arma de brinquedo. O estranho é que essa arma nunca apareceu."

Segundo Maria de Fátima, amigos do filho contaram que o policial, sem motivo, mandou Leandro correr. "Meu filho disse que não devia nada, que não ia correr." O inquérito está em andamento. Ninguém foi preso. / A.R.