Mãe joga duas filhas da sacada de casa Uma mulher jogou ontem a filha de sete meses do apartamento da família, no 3.º andar de um prédio em Bento Gonçalves (RS). Depois atirou a outra filha, de 2 anos, que ficou pendurada na sacada. Vizinhos resgataram as crianças. A menor, que caiu no teto de um cômodo do andar inferior, foi internada em estado regular. A maior não se feriu. A mulher está sob custódia policial e teria problemas mentais.