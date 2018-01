Mãe furta loja, foge e abandona filha no interior de São Paulo

SOROCABA - Flagrada furtando uma loja com três comparsas, uma mulher saiu correndo e deixou a filha de três anos no local do furto, em Jundiaí, interior de São Paulo. O caso aconteceu na terça-feira, 9, mas só nesta quarta-feira, 10, as imagens, gravadas pelas câmeras de monitoramento, foram divulgadas pela polícia.

Seguranças entregaram a menina ao Conselho Tutelar, que a encaminhou a uma entidade assistencial. O destino da menina será decidido pela Justiça - ela pode ficar sob a guarda dos avós.

De acordo com a Polícia Civil, as mulheres entraram na loja como se fossem clientes e passaram a colocar peças de roupa no interior de mochilas. Quando uma delas foi abordada pelos seguranças, as outras saíram correndo, entre elas a mãe da criança, que a abandonou na loja. Duas das suspeitas acabaram detidas e foram levadas para a delegacia da Polícia Civil.

Até a manhã desta quinta-feira, 11, a mãe da menina abandonada não tinha sido localizada. Além do furto, ela será indiciada por abandono material e corrupção de menores, por ter usado a filha em prática criminosa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a polícia, se ela não se apresentar até esta quinta-feira, será pedida sua prisão preventiva.