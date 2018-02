Mãe, filho e vizinho são mortos em chacina na Grande São Paulo

Atualizada às 08h43

SÃO PAULO - Três pessoas foram mortas com tiros na cabeça na noite desta segunda-feira, 14, na altura do número 80 da Rua Antônio Conselheiro, em Jandira, na Grande São Paulo. Mãe e filho estão entre as vítimas.

Segundo a Polícia Civil, Alex Rodrigues dos Santos, de 25 anos, foi encontrado morto ao lado de um carro que estaria dirigindo antes de ser assassinado, um Volkswagen do modelo Fox da cor cinza chumbo.

No banco do passageiro, a mãe dele, Dilma Aparecida Rodrigues Sampaio, de 45 anos, foi encontrada ainda com vida pelos policiais militares do 20°Batalhão e encaminhada ao Pronto Socorro de Jandira, mas não resistiu aos ferimentos.

O vizinho da família, Wellington de Freitas Soares, de 21 anos, que estava no banco de trás do veículo, também foi encontrado morto.

A Polícia Civil não informou quantos disparos atingiram as vítimas, mas disse que cada uma tinha ao menos um ferimento por disparo de arma de fogo na cabeça. Dois projéteis de revólver calibre 38 foram apreendidos.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Jandira, mas será investigado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Carapicuíba, também na Região Metropolitana de São Paulo.