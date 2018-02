Mãe espera corpo de modelo há 40 dias A família da modelo cearense Camila Bezerra Veras, de 22 anos, espera há quase 40 dias o governo chinês liberar o corpo para fazer o enterro em Fortaleza. Camila morreu ao cair da janela do banheiro do apartamento onde morava, no 13.º andar de um prédio em Guangzhou, na madrugada de 1.º de janeiro. A mãe da jovem, Goreth Bezerra, reclama da grande quantidade de documentos exigidos pela China. A previsão inicial era de que o corpo chegaria ao Brasil na primeira semana de janeiro.