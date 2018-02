Mãe entrega filho envolvido em homicídio A polícia prendeu na noite de terça-feira um dos acusados de participar da tentativa de assalto que terminou com a morte do desembargador Gilberto Fernandes, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, no dia 25. Segundo o delegado Mário Luis da Silva, titular da 77.ª DP (Icaraí), Jeferson Siqueira Barcelos, de 19 anos, foi reconhecido por sua mãe em imagens de câmeras de vídeo. Barcelos confessou a participação no crime e disse que Rodrigo Moraes Pereira, o Bebelo, atirou no desembargador. Bebelo está foragido.