Mãe emociona o júri e relata: Jatobá disse que tudo foi culpa de Isabella

Alexandre é um homem violento que não se importava com a educação da filha Isabella. Anna Carolina Jatobá tinha ciúmes da menina e era igualmente descontrolada e agressiva. Esse foi o retrato do casal Nardoni traçado por Ana Carolina de Oliveira, a mãe de Isabella, em seu depoimento ontem no 2.º Tribunal do Júri. Ela chorou seis vezes. Seu relato sobre a morte da menina, em março de 2008, emocionou até uma jurada.

O julgamento do mais rumoroso crime da década começou às 14h17 de ontem. Mas a primeira testemunha só entrou no plenário do tribunal às 19h32. Era Ana Carolina de Oliveira, que passou a ser inquirida pelo juiz Maurício Fossen. Anteriormente, o magistrado alertara aos jurados sobre o que iam escutar e pediu-lhes que, se possível, contivessem as emoções. Quando Ana apanhou o microfone tinha às costas os réus. Alexandre, de óculos, vestia uma camiseta polo e entrelaçava as mãos entre as pernas. Anna Jatobá mexia nos cabelos, ora os prendendo, ora os soltando. Estava com uma calça preta e uma blusa clara e escondia o rosto atrás de uma pilastra da sala.

A mãe começou a descrever a noite do crime. Contou que recebeu um telefonema de Anna Jatobá, que gritava: "Ela foi jogada, ela foi jogada." Ana Oliveira não entendeu o que havia acontecido, mas, em companhia de quatro amigos, foi ao prédio dos Nardonis, o Residencial London, na zona norte de São Paulo. Era noite do dia 28 de março de 2008.

"Anna Jatobá estava na calçada, saltei do carro e, quando fui subir a escada..." A mãe chorou, então, pela primeira vez. "... Aí, eu logo vi minha filha caída na grama, do lado direito de quem entra no prédio. Quando cheguei, eu a vi. Ajoelhei na frente dela. Coloquei a mão no coraçãozinho dela, que batia bem rápido, e o Alexandre gritava para invadir o prédio, que tinha ladrão."

Gritos. Em seu relato, Ana Oliveira disse que a madrasta também gritava. "O resgate não chegava lá, e ela não parava de gritar. Pedi para ela calar a boca que..." E a mãe chorou pela segunda vez. Prosseguiu contando que Anna Jatobá xingou e gritou em resposta que "aquela situação só estava acontecendo pela minha filha, que era por causa dela". Ana contou que foi com a filha na ambulância até a Santa Casa. "Depois de um tempo, já na sala, a médica veio e me disse: "Sua filha morreu"..." Novo choro e o juiz perguntou se ela havia conversado com pai de Isabella naquela noite e depois do crime.

"Ele não me falou nada. Eu não conseguia ficar de pé. Fiquei no chão..." E Ana chorou. A mãe contou como conheceu Alexandre e disse que rompeu com ele porque descobriu que era traída. Isabella tinha 11 meses. Disse que o pai foi certa vez à sua casa armado e disse que ia matar a mãe dela, Rosa, e levar Isabella. Tudo porque não queria ver a menina matriculada em uma escola. Passou, em seguida, a relatar o ciúme que supostamente Anna Jatobá teria dela e da filha. Quando questionada se Isabella tinha algum sonho, novo choro. "Ela queria aprender a ler."

A defesa tentou mostrar que Isabella gostava do pai e pedia para visitá-lo. Quis ainda que Ana confirmasse os cuidados que a madrasta tinha com a menina e perguntou se ela não pensou em aborto ao saber que estava grávida. Às 21h52, quando seu depoimento terminou, Ana Oliveira foi surpreendida por um pedido da defesa. O criminalista Roberto Podval exigiu que ela permanecesse no Fórum, em vez de ser dispensada. "Mas é desumano, ela não tem condições psicológicas", disse o promotor Francisco Cembranelli. Podval insistiu. A lei estava do seu lado. O juiz determinou a permanência da mãe para o caso de ser necessário ouvi-la de novo. Ana deixou a sala do tribunal aos prantos. Foi a sexta vez que a mãe chorou.

CRONOLOGIA

29 de março de 2008

Crime

Isabella Nardoni, de 5 anos, morre ao cair do apartamento do pai e da madrasta

3 de abril de 2008

Pai e madrasta presos O casal é preso, diz que é inocente e divulga cartas declarando amor à menina

11 de abril de 2008

Liberdade

Justiça concede habeas corpus e casal é libertado

18 de abril de 2008

Indiciados

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá são indiciados pelo assassinato de Isabella

30 de abril de 2008

Inquérito entregue

Inquérito policial é concluído. Polícia pede prisão preventiva do casal

7 de maio de 2008

Nova prisão decretada

Juiz Maurício Fossen decreta prisão do casal, que responde por homicídio doloso triplamente qualificado

15 de dezembro de 2009

Júri marcado

Nove meses depois de a Justiça decidir que casal vai a júri popular, o juiz Maurício

Fossen marca a data para o início da sessão

16 de março de 2010

Suspensão negada

O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeita habeas corpus para suspender julgamento

SOBE & DESCE

Ana Carolina

Mãe de Isabella

Emocionou os jurados - um deles chegou a enxugar uma lágrima - ao chorar durante seu depoimento.

Roberto Podval

Advogado

Defesa sofreu reveses, como pedido de nulidade negado pelo juiz.