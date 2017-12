Mãe é presa sob suspeita de matar filho em Campos do Jordão

Lucimar Ferreira de Campos Lima, de 39 anos, foi presa na noite de terça-feira, 13, suspeita de ter matado o próprio filho Adilson Sergio de Lima Junior, de 20 anos, com nove facadas na casa da família no bairro Vila Elisa, em Campos do Jordão, no Vale do Paraíba. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 23h30, após um desentendimento da família. O jovem chegou em casa e começou a brigar com seus irmãos, um de 18 e outra de 15 anos. Segundo a polícia, enquanto os dois menores estavam no chão, sendo agredidos pelo irmão mais velho, a mãe pegou uma faca e feriu o braço do mais velho, na tentativa de acabar com a briga. Com raiva, ele teria começado a brigar com a mãe, que o esfaqueou, de acordo com a polícia. O jovem chegou a ser encaminhado ao pronto-socorro, mas, segundo as atendentes do local, já chegou morto. A mãe foi levada para o 2º Distrito de Campos do Jordão, onde está presa. De acordo com a polícia, o rapaz tinha nove facadas no corpo, um número elevado para configurar legítima defesa. Segundo a polícia, Lima era usuário de drogas e tinha passagem pela polícia por agressão.