Mãe é presa com bebê de 10 meses em quarto de motel na Grande SP

SÃO PAULO - Uma mulher e dois homens foram detidos com um bebê de 10 meses dentro de um quarto de motel na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na Grande São Paulo, nesta segunda-feira.

Uma funcionária do estabelecimento ouviu o choro da criança no momento em que levava um lanche para o quarto e acionou a Guarda Municipal. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a mãe da menina, uma empregada doméstica de 29 anos, com um mecânico de 38 anos no quarto. Em seguida, um pedreiro de 44 anos, foi encontrado dentro do porta-malas do veículo em que os dois chegaram.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os três foram levados para a Delegacia Central de Cotia junto com o bebê. Eles vão responder em liberdade por satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.

O Conselho Tutelar foi acionado e a criança foi entregue ao pai. A menina passará por exame em um hospital da região para saber se ela sofreu abuso sexual. A polícia apreendeu os celulares dos envolvidos para a perícia.