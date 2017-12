Mãe e filho sequestrados em SC são liberados em SP

A professora Benta Pivatto, de 43 anos, o filho, Igor Pivatto, de 3 anos, foram liberados, no final da noite desta terça-feira, 2, na Marginal do Tietê, próximo ao Terminal Rodoviário, na zona norte de São Paulo, após ficarem mais de 30 horas em poder de sequestradores.

Mãe e filho foram sequestrados por dois jovens, com idades entre 20 e 23 anos, por volta das 16 horas de segunda-feira, 1º, em um hotel na cidade de Penha, no litoral norte catarinense. A família mora em Navegantes, mas viajou para a cidade vizinha para ajudar na organização da tradicional Festa do Divino.

Sabendo que a professora participava da organização da festa, os criminosos, contando com o dinheiro arrecadado no evento, exigiram do marido, Giovani Pivatto, que trabalha no Porto de Itajaí (SC), um valor de R$ 200 mil para liberar Benta e a criança, mas a quadrilha aceitou receber apenar R$ 57 mil, valor máximo conseguido por Giovani.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O pagamento ocorreu na BR-376, em Curitiba(PR). O marido da professora entregou o valor a um motoqueiro que, em posse do dinheiro, comunicou os comparsas que liberaram os reféns. Policiais de Santa Catarina, ao receberem as informações sobre a liberação e localização das vítimas, entraram em contato com agentes da Delegacia Antissequestro (DAS).

Os policiais civis de São Paulo então deslocaram-se até o Terminal Rodoviário para socorrer as vítimas, que foram encaminhadas para a sede do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) e depois para um hotel. As vítimas devem voltar para a cidade de Navegantes na manhã desta quarta-feira, 3.