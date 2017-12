Mãe e filho são libertados de cativeiro na zona leste de SP

Depois de permanecerem por mais de quatro horas em poder de sequestradores, A.L.N., de 42 anos, e sua mãe, L.N.S., de 72, foram libertados por policiais militares do 28º Batalhão no interior da Favela do Pavão, na região de Guaianazes, zona leste de São Paulo.

Mãe e filho foram dominados por três bandidos, por volta das 19h30 desta terça-feira, 16, na Rua Flor de Cachimbo, e obrigados a entrar em um Santana branco dos criminosos. As vítimas foram levadas então para o cativeiro, na favela, localizada na Rua Professor Teotônio Pavão.

No final da noite, em patrulhamento na região da favela, os PMs desconfiaram de um adolescente ao ver o rapaz dentro do Santana, que estava parado em frente à favela e com as portas abertas. W.G.S., de 16 anos, pressionado pelos policiais, acabou confessando que o carro era roubado e que na mesma rua havia duas vítimas em um cativeiro.

As duas vítimas foram encontradas e libertadas ilesas. Um segundo rapaz foi detido, mas, por falta de provas, acabou sendo liberado. Os comparsas do adolescente seguem foragidos. O caso foi registrado no 44º Distrito Policial, de Guaianazes.