De acordo com passageiros, Marco Antonio Faria, de 24 anos, viajou sentado no chão e com as costas apoiadas na porta. Para eles, o rapaz teria aberto o trinco acidentalmente ao tentar se levantar. Sua mãe, Luzia Ricardo Faria, de 58, tentou segurá-lo, mas também caiu no asfalto.

Procurada, a prefeitura de Jundiaí do Sul não se manifestou.