Mãe e filho foram executados dentro de casa

A área começou a ser sacudida por uma série de crimes após o início dos ataques do PCC contra policiais. As execuções começaram em 23 de junho e perderam força em agosto, recrudescendo em setembro, depois que, no dia 5, o soldado Ismael Alves dos Santos, do 44.º Batalhão, foi executado em um mercado a tiros de revólver.

Nos dois meses seguintes, três suspeitos do assassinato foram executados - um deles com cerca de 30 tiros - por encapuzados. O crime na pizzaria estaria ligado a essa onda. Isso porque o lugar seria frequentado por bandidos da região. Os proprietários do lugar, no entanto, não mantinham nenhuma relação com os bandidos. Mas os assassinos pouco se importaram.

Perseguiram o estudante pela rua. Lucas entrou na pizzaria da família. Os matadores o seguiram. Marcas de tiro pontuam o trajeto da fuga do rapaz, finalmente encurralado no corredor da casa. Ali, sem ter como se defender, foi executado. Uma bala perdida perfurou a porta da sala da casa - a família vivia nos fundos da pizzaria - e acertou a mãe do jovem, que estava sentada no sofá.

Na pressa, os criminosos deixaram um coldre para trás. A perícia achou no lugar cápsulas de bala de calibre 40. Fabricadas pela CBC, pertenciam ao lote AAY68. A empresa informou que vendeu esse lote à Polícia Militar de São Paulo. / M.G.