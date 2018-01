Mãe e filha são presas por guardar uma tonelada de maconha em casa

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma senhora de 59 anos e sua filha, de 31, foram presas na noite de quinta-feira, 12, por armazenar cerca de uma tonelada de maconha em casa, em Ferraz de Vasconcelos, região metropolitana de São Paulo. Metade da droga estava na área de serviço, coberta por um tapete, e a outra metade escondida em alçapão construído num dos quartos.

A polícia chegou até a residência, no Jardim Brígida, por meio de uma denúncia anônima ao 32º Batalhão. Segundo o sargento Castro, elas teriam confessado que a droga havia sido entregue nesta quinta-feira e que receberam dinheiro para armazená-la. Cinco viaturas da Força Tática participaram da apreensão dos 594 tijolos de maconha.

"Soubemos que havia mais droga escondida nos quartos e encontramos o fundo falso, com 1,5 metro de profundidade", disse Castro. A maconha, segundo ele, seria distribuída pela região do Alto Tietê. O caso foi registrado no Distrito Policial de Ferraz de Vasconcelos.