Mãe e filha são baleadas na Barra da Tijuca Duas mulheres foram baleadas na noite de anteontem durante uma tentativa de assalto nas proximidades do Barra Shopping, na zona oeste do Rio. A bala atravessou o ombro de Terezinha Guimarães de Carvalho, de 55 anos, e atingiu a perna da filha Moara Guimarães de Carvalho, de 24. Mesmo ferida, a mãe conseguiu dirigir até um hospital. Segundo informou a 16.ª DP, o ladrão estava a pé e bateu com a arma no vidro do carro. Terezinha teria reagido.