Mãe é encontrada morta ao lado das filhas de 1 e 2 anos em estrada de Goiás

As crianças foram encontradas pela Polícia Rodoviária por volta das 22h30 - apenas de fraldas e respingadas de sangue. "Bateram na mamãe e levaram o papai", contou mais tarde a mais velha a uma psicóloga.

De acordo com Augusto da Cruz, pai de Jaqueline, sua filha estaria envolvida com o tráfico de drogas junto ao pai das meninas, Jean Carlos de Almeida, com quem vivia havia mais de dois anos. Ele acredita que o genro possa ser o responsável pelo assassinato. No entanto, a polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas.

Após o crime, as crianças ficaram sob os cuidados do Conselho Tutelar de Goianira. O pai delas está desaparecido.