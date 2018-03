Mãe do jogador Roger é baleada e namorado morre em Ipanema

A comissária de bordo Geuse Galera, mãe do jogador Roger Flores, meio-campo do Cruzeiro, foi baleada durante tentativa de assalto na noite de ontem em Ipanema, na zona sul do Rio. Ela foi ferida no braço e levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. O namorado dela, Luiz Paulo Viola, de 52 anos, que teria tentado reagir à abordagem dos bandidos, foi baleado e morreu no local.

O jogador, que é casado com a atriz Deborah Secco, jogava uma partida pela Taça Libertadores da América na Colômbia quando o crime aconteceu. Ao ser informado do assalto, entrou em contato com amigos e ex-integrantes do departamento médico do Fluminense, time pelo qual foi revelado na década de 1990, para pedir auxílio à mãe.

De acordo com testemunhas, Geuse e Luiz Paulo estavam em uma moto quando os bandidos tentaram emparelhar com eles, na Rua Almirante Saddock de Sá. A região é uma das áreas mais nobres da cidade.

Testemunhas relataram que, após a abordagem, Luiz Paulo tentou fazer manobras evasivas, em zigue-zague, mas os ladrões dispararam pelo menos oito vezes contra o casal. Seis disparos teriam atingido Luiz Paulo e um pegou a mãe de Roger. Os bandidos fugiram sem levar nada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os bandidos escaparam e até ontem à noite não havia informações sobre quantos participaram do assalto. Geuse deveria ser transferida para uma clínica particular.