Mãe do dono da loja que explodiu no ABC recebe alta

A mãe do dono da loja que explodiu na quinta-feira, 24, em Santo André, teve alta na manhã desta sexta-feira, 25. Sônia Maria Castellani, de 63 anos, levada ao Centro Hospitalar de Santo André devido a um problema de arritmia cardíaca e com queimadura superficial no globo ocular direito, está com quadro estável e já teve alta. Sandro Luiz Castellani, dono da loja - que vendia fogos de artifício e armazenava material, mesmo sem ter alvará - é procurado pela polícia.

Duas pessoas morreram no acidente e outras dez foram internadas e receberam alta ainda na quinta-feira. O outro paciente, Wagner Jesus Montari, de 48 anos, também apresenta quadro estável, porém permanece no Centro Hospitalar para observação, ainda sem previsão de alta. No decorrer do dia, o paciente deve fazer alguns exames de controle.

A explosão aconteceu às 12h32, e provocou um tremor que pôde ser sentido num raio de 1,5 km. Cem pessoas ficaram desalojadas. Os bombeiros encerraram a procura por vítimas às 20h30. Quatro residências foram destruídas e outras 30 tiveram vidros quebrados, portas arrancadas e rachaduras. Caso os imóveis vistoriados não apresentem riscos de desabamento, eles serão liberados para os moradores.