Mãe de Eliza Samudio diz ter recebido carta indicando onde está o corpo da filha A mãe da modelo Eliza Samudio, Sônia de Fátima Moura, de 44 anos, afirma ter recebido uma carta com indicações de onde estariam os restos mortais da filha, que era amante do ex-goleiro Bruno Fernandes e está desaparecida desde junho de 2010. A carta indica um poço no bairro Planalto, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, mas a informação não foi confirmada pela polícia, que ainda aguarda que a carta seja entregue aos investigadores.