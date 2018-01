Mãe de acusado sofre ameaças Um dos advogados do universitário Alex Kozloff Siwek afirmou ontem que a família do jovem está sofrendo ameaças de morte. "A mãe do Alex, lamentavelmente, tem recebido alguns telefonemas ameaçadores em casa. A família passa por um momento muito tenso e de sofrimento", disse Pablo Testoni.