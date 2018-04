Mãe da vítima fica surpresa com decisão da Justiça Thereza Maria Zemaitis, a mãe do economista Júlio Maurício, assassinado aos 28 anos quando assistia ao filme Clube da Luta no Morumbi Shopping em 1999, ficou surpresa com a decisão da 4.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que livrou o shopping de pagar indenização à família. "Não sabia. Saiu hoje (ontem)?", perguntou, ao receber o telefonema da reportagem.