Mãe confessa ter matado o próprio filho em Franco da Rocha

SÃO PAULO - Uma mulher foi presa nesta quarta-feira, 21, após confessar ter matado o próprio filho, de oito meses, e depois abandoná-lo em um matagal, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a mãe foi até a delegacia na tarde de terça-feira, 20, dizendo que seu filho teria sido sequestrado.

Desconfiado do relato, os policiais cobraram esclarecimentos do que teria acontecido com a criança. A mãe acabou confessando o crime e foi presa em flagrante.