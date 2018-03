Mãe confessa que matou filha no Jardim Elisa Maria, na zona norte

Uma criança de 4 anos foi encontrada morta perto das 8h30 da manhã deste domingo (14) na Rua Sebastião Festa, número 46, no Jardim Elisa Maria, em São Paulo. Segundo a Polícia Civil, a mãe, Denise Oliveira de Andrade, 29, confessou que matou o filho por volta das 7h. O flagrante por homicídio doloso foi registrado no 72º DP, na Vila Penteado, e Denise foi encaminhada para o 89ª delegacia, no Portal do Morumbi.

Segundo a Polícia Civil, a mãe tentou asfixiar a criança com um travesseiro, sem êxito. Depois, encheu uma pia de água, onde afogou a menor. Duas unidades do Samu foram chamadas para socorrer a vítima. A PM foi notificada às 8h35 para atender uma ocorrência de desentendimento na região. Os policiais falaram com a família, que confirmou o caso, e encontraram a mãe sentada na cama, no primeiro andar da casa, onde Denise Oliveira confessou. A criança faria 5 anos em maio.