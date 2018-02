Mãe atropela e mata filha de 4 anos na garagem de casa em SP

SÃO PAULO - Um menina de quatro anos morreu atropelada pela mãe, no fim da tarde de domingo, em Campos do Jordão, no interior de São Paulo.

Segundo informações iniciais, a mãe estava no carro quando engatou a marcha a ré, sem perceber que a filha estava atrás do veículo. O acidente aconteceu na garagem da avó da garota.

A criança morreu antes de receber atendimento médico. A mulher ficou em estado de choque e teve de ser levada para um hospital da região. Os pais da criança e testemunhas prestarão depoimento sobre o caso na delegacia.