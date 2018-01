Mãe abandona filhos e desaparece no interior de SP

Uma mulher, de 24 anos, foi indiciada por abandono de incapaz, depois de abandonar quatro dos seus cinco filhos - com idades entre 3 e 9 anos -, no bairro Buquirinha, na área rural de São José dos Campos, no interior de São Paulo, no último dia 6.

Segundo o filho mais velho, de 9 anos, L.M. saiu na quarta-feira dizendo que iria para São Paulo buscar dinheiro e pediu para que o menino tomasse conta dos irmãos menores. A mãe, segundo o menino, levou apenas a filha mais nova, recém-nascida. Uma vizinha acabou tomando conta da menina de 3 anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Polícia Militar foi acionada após os vizinhos estranharem a demora da mulher em voltar. Quando os policiais chegaram ao local onde moram as crianças, encontraram um imóvel em péssimas condições, sem água encanada, higiene e segurança. As crianças tomavam apenas o café da manhã, fornecido por uma vizinha e, durante o dia, elas tentavam cozinhar em um fogão a lenha.

O Conselho Tutelar foi acionado e as crianças levadas à Cruzada Paroquial de Assistência. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher de São José dos Campos, como abandono de incapaz. A polícia está à procura da mãe, que continua desaparecida.