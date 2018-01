Temperatura chega a 24ºC na madrugada desta sexta-feira em SP

Atualizado às 9h33

SÃO PAULO - As primeiras horas desta sexta-feira, 16, foram agradáveis apenas para quem gosta de dormir no calor. Por volta das 3h30, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), os termômetros da capital paulista chegaram a marcar 24ºC, com umidade relativa do ar oscilando acima de 60% e sensação de tempo abafado.

A temperatura mínima média, aferida entre o fim da madrugada e o início da manhã, foi de 21,6ºC. O valor ficou acima da média de outubro e pouco abaixo do recorde de 2015, que é de 22,4ºC, registrado nos dias 2 e 19 de janeiro, época de pleno verão.

Segundo o órgão da Prefeitura de São Paulo, um sistema de alta pressão atmosférica deve manter o tempo aberto e fortalecer o ar quente e seco nos próximos dias.

Nesta sexta-feira, o CGE prevê predomínio do sol desde o início da manhã e a temperatura máxima prevista é de 35ºC. O tempo também deve se manter seco, com umidade relativa do ar variando entre 24% e 75%, e sem previsão de chuva.

A expectativa para o fim de semana é que a passagem de um frente fria com fraca incidência pelo litoral provoque uma pequena queda nas temperaturas. Para o sábado, 17, a mínima prevista é de 18ºC e a máxima, de 24ºC. O ar, no entanto, deve ficar menos seco, com umidade variando entre 50% e 92%.