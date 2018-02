Madrugada tem chacina e 7 mortos A madrugada de ontem teve a 15ª chacina do ano na Grande São Paulo. Quatro jovens foram mortos e três sobreviveram na Cidade Ademar, zona sul de São Paulo. Segundo testemunhas, os tiros foram disparados por homens a bordo de motos. Na mesma noite, um bandido morreu em uma troca de tiros com policiais militares em Embu, um irmão de policial civil foi assassinado no Jaçanã e um mecânico foi morto na Penha./ RICARDO VALOTA