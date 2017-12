Madrugada tem 60,7% de chuva esperada no mês e queda de árvores

SÃO PAULO - O temporal que atingiu São Paulo na madrugada deste sábado, 21, provocou transtornos. Houve queda de 32 árvores e todas as regiões entraram em estado de atenção. De acordo com a Prefeitura, o volume de chuva até as 7h foi de 60,7% do esperado para o mês inteiro e os ventos chegaram a atingir 58,7 km/h.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a capital entrou em estado de atenção para alagamento por volta da meia-noite. O alerta durou uma hora e meia e o Córrego Ipiranga, na zona sul, registrou extravasamento na altura da Praça Leonor Kaupa.

Do início da madrugada até as 10h45, a Prefeitura também relatou 32 quedas de árvore em todas as regiões. Entre os bairros afetados estão Pinheiros, na zona oeste; Itaquera, na zona leste; Casa Verde, na norte; e Sé, no centro.

No início da manhã, um muro desabou na Avenida Ministro Roberto Cardoso Alves, em Santo Amaro, na zona sul. Ainda houve inundação no bairro.