Madrugada na capital tem dois incêndios e vários acidentes

SÃO PAULO - O início da noite de quarta-feira e o começo da madrugada de Corpus Christi foram agitados em São Paulo e na região metropolitana da capital paulista. Às 19h59 houve um acidente de trânsito entre uma moto e um automóvel na Avenida Brasil, em Mauá. Ferido, um homem de 43 anos foi levado ao pronto-socorro do Hospital Nardini.

Na Rodovia Índio Tibiriçá, um carro colidiu com um poste às 23h30. Um homem morreu no local e a outra vítima foi levada ao hospital na Santa Casa de Suzano.

Já às 23h25 os bombeiros registraram um atropelamento na Avenida Paes de Barros, mas a vítima negou o socorro. Mais tarde, logo depois da meia noite, em Ferraz de Vasconcelos, um jovem de 21 anos ficou ferido após uma colisão entre uma moto e um carro. Ele foi encaminhado para um pronto-socorro local.

Em Santo André, a madrugada começou com um incêndio em uma comunidade na Rua dos Missionários. Oito viaturas foram destacadas para a ocorrência e não houve vítimas. No bairro do Limão, na zona norte da capital paulista, um incêndio em uma residência movimentou seis viaturas perto das 3h da madrugada. Não houve vítimas.

