Madrugada foi a mais fria do ano em SP

No interior, o frio foi mais intenso. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, por exemplo, a mínima foi de 6,9ºC. Na região norte, São Simão registrou 9,8ºC. Já em Ituverava, na região oeste, a temperatura baixou para 10ºC. Os termômetros de Votuporanga, na região noroeste, marcaram 11,6ºC.

No litoral sul, a temperatura baixou para 16,9ºC em Iguape. No Guarujá, Baixada Santista, os termômetros marcavam 18ºC ao amanhecer.

Alerta. Ondas de até 3,5 metros podem atingir o litoral de São Paulo hoje, segundo previsão da Climatempo. Um ciclone extratropical aproxima-se da região, provocando ventos fortes sobre o oceano, na Região Sudeste, até sexta-feira. Há previsão de ressaca. No Rio, as ondas podem chegar a 4 m.

Paraná. O município de General Carneiro, a 270 quilômetros de Curitiba, no sul do Paraná, registrou 3,8ºC ontem. Foi a temperatura mais baixa registrada no Estado, segundo o Inmet. Em Curitiba, a mínima foi 9,2ºC no início da manhã.

Segundo o Instituto Tecnológico Simepar, o ar frio predomina sobre a Região Sul, provocando queda acentuada das temperaturas. A ausência de nebulosidade também ajudou na redução. Pela manhã, Guarapuava, no centro-sul do Estado, registrou 5,6ºC. Os termômetros de Londrina, região norte, marcaram 10,9ºC. No litoral, a mínima foi 17ºC. / COLABOROU EVANDRO FADEL