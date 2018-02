Madrugada desta terça-feira deve ser a mais fria do ano

SÃO PAULO - É hora de tirar o cobertor do armário e dar uma geral nos casacos do inverno passado. A madrugada desta terça-feira, 29, deve ser a mais fria do ano na região Sudeste. De acordo com meteorologistas do Climatempo, isso pode ser explicado por conta da massa de ar seco que continua avançando pela região.

A previsão é de que a temperatura mais baixa registrada em São Paulo seja de 11ºC. No Rio e em Belo Horizonte, o mínimo deve ser 13ºC. Em Vitória, 18ºC. "Todo o Sudeste tem essa expectativa de recorde nesta madrugada", explica a meteorologista Daniele Lima, do Climatempo.

De acordo com a meteorologista, existe a possibilidade de geada na Serra da Mantiqueira e em cidades mais altas da Serra dos Órgãos, no Rio. "Uma geada fraca, se ocorrer", comenta Daniele.

Mas isso não significa que o inverno está chegando antes. "É uma frente fria normal para esse período", afirma a meteorologista. Nos próximos dias a temperatura deve subir um pouco. "Mas ainda teremos madrugadas frias, inclusive no feriadão", diz ela. "Aliás, há risco de chuva, pouca, no feriado em São Paulo."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta segunda, foram registrados os recordes de frio do ano no Rio (14,8ºC), em Belo Horizonte (14,2ºC) e em Vitória (19,3ºC). Na capital paulista, o mínimo registrado no ano foi de 14ºC, na madrugada de domingo.