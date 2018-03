Madrugada desta segunda-feira foi a mais fria do ano em SP

A madrugada desta segunda-feira, 1, a primeira do mês de março, foi a mais fria do ano na capital paulista, segundo dados da Climatempo.

Após um domingo com chuva fraca ao longo do dia, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registrou 32,3 milímetros entre às 9h de ontem e às 9h desta segunda, com a temperatura mínima no Mirante de Santana, na zona norte, chegando a 16,2ºC.

Segundo a Climatempo, foi o menor valor registrado este ano e também a mínima mais baixa na capital paulista desde o dia 14 de dezembro de 2009, quando os termômetros do Mirante marcaram 15,7ºC.

Previsão

A terça-feira, 2, segue nublada, com frio e chuva para os paulistanos. Depois da passagem da frente fria que virou o tempo no fim da semana passada, uma grande quantidade de nuvens permaneceu sobre todo o Estado, fazendo com que o mês de março começasse com predomínio de chuva.

Além disso, após a passagem da frente fria, ventos marítimos voltaram a soprar fortes e constantes sobre São Paulo, espalhando muita umidade por todo o Estado.

A chuva será persistente nesta terça-feira em quase todo o Estado, com risco de chuvas moderadas a fortes especialmente nas áreas próximas ao Rio de Janeiro e a Minas Gerais. A temperatura segue amena e os termômetros só voltam a subir rapidamente a partir de quinta-feira, segundo a Climatempo.