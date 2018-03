Madrugada de alagamentos e problemas em São Paulo

SÃO PAULO - A chuva que atingiu a capital paulista na noite deste domingo, 23, causou reflexos durante a madrugada desta segunda-feira, 24. Entre as 17h30 de domingo, 22, e 0h30 desta segunda-feira, 23, foram registradas 36 quedas de árvore da capital paulista.

Segundo o monitoramento feito pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), à 1 hora desta segunda-feira, 35 quilômetros de trechos de congestionamento na cidade foram registrados - o número caiu para 4 km às 4 horas. Somente na Marginal do Tietê, que sofreu com o transbordamento do rio próximo à Rodovia Presidente Dutra, foram 25,3 quilômetros.

A causa deste pontos de congestionamento na Marginal do Tietê, segundo a CET, foram os pontos de alagamento na região do Tatuapé, zona leste, e junto à Ponte das Bandeiras, região centro-norte. À 1 hora, foram registrados na cidade 20 trechos alagados.

Também foram registrados congestionamentos nas pistas expressa e local, sentido Ayrton, entre a Rua Massinet Sorcinelli e a Rodovia Presidente Dutra; outros 3,8 quilômetros na pista central entre a Rua Massinet Sorcinelli e a Ponte Jânio Quadros. No sentido Castello, congestionamento nas pistas local, central e expressa entre as pontes Tatuapé e Bandeiras.

Pela Radial Leste, sentido bairro, foram 3 quilômetros de filas entre o Metrô Tatuapé e a Rua Pinhalzinho; e 2,5 quilômetros entre o Metrô Bresser e o Viaduto Pires do Rio. Na Avenida Celso Garcia, também no sentido bairro, 2,6 quilômetros de congestionamento entre a Rua Henrique Sertório e a Avenida Aricanduva.

Bloqueio total - Os alagamentos com bloqueio total de via chegaram a ser registrados na Marginal do Tietê, pistas expressa, central e local, sentido Castello, na Ponte das Bandeiras; Avenida do Estado, sentido Santana, junto à Rua São Caetano; Avenida Luiz Dumont Villares, em ambos os sentidos, junto à Praça Orlando Silva; Avenida Zaki Narchi, nos dois sentidos, próximo à Ponte Cruzeiro do Sul; Avenida Ataliba Leonel, em ambos os sentidos, junto à Rua Jovita; Avenida Olavo Fontoura, em ambos os sentidos, após a Rua Professor Milton Rodrigues; e Avenida Radial Leste, sentido Penha, junto à Rua Pinhalzinho.

Salvamentos - Os bombeiros também trabalharam bastante no atendimento a vítimas da forte chuva que caiu na capital principalmente nas regiões leste, norte e centro-norte. Dois idosos ficam ilhados após água invadir residência no Tatuapé, na zona leste. Duas equipes foram acionadas para a residência nº 10 da Rua Carlos Silva.

Um veículo caiu em um córrego transbordado no Itaim Paulista, no extremo leste. O acidente ocorreu por volta das 21h30 na Rua Serra do Grão-mogol, próximo à estação Itaim Paulista da CPTM. O condutor do veículo foi resgatado e levado ao pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina. Duas viaturas dos bombeiros atenderam à ocorrência.

Atualizado às 4h01 para acréscimo de informação