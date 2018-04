Madrugada começa na capital com registro de problemas nos semáforos

SÃO PAULO - A capital paulista, à 0h30 desta sexta-feira, 13, ainda registrava vários semáforos com problemas segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Eram pelo menos seis semáforos apagados e 16 embandeirados (no amarelo piscante). Esse montante é reflexo da chuva de fraca a moderada que teve início em São Paulo por volta das 16h30 de quinta-feira, 12. Às 21 horas, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) ainda registrava chuva, porém bem fraca, em toda a cidade, exceto na zona leste.

Algumas das vias monitoradas pela CET e com registro de problemas semafóricos são: Avenida Carlos Lacerda (zona sul), Avenida Benjamin Mansur (zona oeste), Avenida Guilherme Dumont Villares (zona sul), Avenida Brigadeiro Faria Lima (zona sul), Avenida Eliseu de Almeida (zona sul), Avenida Santo Amaro (zona sul), Estrada Dom João Néri (zona leste), Rua Vergueiro (zona sul), Avenida Professor Luis Ignácio de Anhaia Mello (zona leste) e Avenida dos Bandeirantes (zona sul).

Tempo. A madrugada desta sexta-feira, 13, começou com céu encoberto e sem chuvas na capital. Os termômetros da cidade registravam à 0h30 média de 20°C, com tendência a atingir mínima de até 18°C. Nas próximas horas ainda há bastante variação de nebulosidade e há possibilidade de que ocorram pancadas de chuva em pontos isolados da cidade.

As imagens de satélite mostravam dois sistemas atuando sobre o Brasil. Uma frente fria entre o norte do Uruguai e o sul do Rio Grande do Sul, o que provocava chuvas na região de fronteira. Já no centro-oeste e oeste do estado de São Paulo uma área de baixa pressão provocava instabilidades sobre a região. Nos próximos dias o sistema de baixa pressão, associado ao avanço da frente fria pelo mar, provoca chuvas mais generalizadas no sábado, 14.